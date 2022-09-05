﻿Muson yağmurları can almayı sürdürüyor

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 458'si çocuk, 262'si kadın 1314 kişi öldü, 12 bin 703 kişi yaralandı. Yağışlar sebebiyle bir milyon 682 bin 726 ev hasar gördü, bunların 557 bin 891’i tamamen yıkıldı.

600 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÇADIR KAMPLARINDA YAŞIYOR

Toplamda 5 bin 735 kilometre yol, 246 köprü ve 173 işyeri yıkıldı, 750 bin 405 çiftlik hayvanı öldü.

Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 631 bin 824 kişi yaşamını sürdürüyor.