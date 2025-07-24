Mussolini'nin torunu Serie A'da forma giyecek!

Faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu 22 yaşındaki sağ bek ve sağ kanat oyuncusu Romano Floriani Mussolini, Lazio’dan Serie A’ya yeni yükselen Cremonese’ye kiralandı. Sezon sonuna kadar sürecek olan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

"SOYADIM BAŞKALARINI RAHATISZ EDİYOR"

Mussolini, transfer sonrası düzenlenen basın toplantısında, futbol dışındaki konuların gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Buraya sadece futbol oynamaya geldim. Soyadım beni değil, başkalarını rahatsız ediyor” dedi.

"NE KADAR AZ KONUŞULURSA O KADAR İYİ"

İtalyan basınına konuşan Mussolini, “Soyadım bana hiçbir zaman sorun yaşatmadı. Benim için bu konuda ne kadar az konuşulursa, o kadar iyi” diyerek polemiklerden uzak durmak istediğini belirtti.

“Kendimi sahada göstermek ve değerimi kanıtlamak istiyorum” diyen genç oyuncu, sahadaki performansıyla anılmayı tercih ediyor.