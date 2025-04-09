Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor maçıyla ilgili disiplin kararlarını açıkladı.
MUŞSPOR'A TARAFTAR TEPKİSİ
Muşspor, 6 Nisan'daki 4-2'lik galibiyetinde taraftarların "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca işlem yapıldığını duyurdu
PLEVNESPOR'LU OYUNCUYA KIRMIZI KART CEZASI
Tokat Belediye Plevnespor'lu Muhsin Polat, rakibe yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü
Polat, Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 7 Nisan'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi