Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: İHA
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Muşspor taraftarlarının tezahüratı ve Plevnespor'lu Polat'ın fauli nedeniyle her iki taraf da PFDK'ya sevk edildi. TFF, disiplin işlemlerini başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor maçıyla ilgili disiplin kararlarını açıkladı.

MUŞSPOR'A TARAFTAR TEPKİSİ

Muşspor, 6 Nisan'daki 4-2'lik galibiyetinde taraftarların "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca işlem yapıldığını duyurdu

PLEVNESPOR'LU OYUNCUYA KIRMIZI KART CEZASI

Tokat Belediye Plevnespor'lu Muhsin Polat, rakibe yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü

Polat, Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 7 Nisan'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

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