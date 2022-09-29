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Muş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 17 yıl önce 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yakalandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:32
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Muş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandı

Muş'ta 17 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz 2005'te Malazgirt ilçesinin Yolgözler köyünde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili aranan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir yıldır yürütülen çalışma sonucu, "kasten öldürme" suçundan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K'nin Ağrı'da olduğu tespit edildi.

Muş'tan görevlendirilen JASAT ekipleri, dün düzenledikleri operasyonda zanlıyı Ağrı'nın Patnos ilçesinde sahte kimlik belgesiyle yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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