Muş'ta binanın 6’ncı katında alevler yükseldi! Binada can pazarı: TOMA ve itfaiye seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muş’ta bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki bir dairede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki dairelere sirayet etti. 5 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saray Mahallesi'ndeki Bostankent Sitesi'nde, 7 katlı binanın 6'ncı katında yangın çıktı. Sitede oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, Muş Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, üst katta mahsur kalan 5 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü.

3 dairenin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

