Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında

Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin tarım alanlarına zarar verme endişesi yaşıyor.

Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, bölge halkını tedirgin ediyor.

Her yıl bu mevsimde ortaya çıkan çekirge sürülerine ilişkin açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı bir tür olduğunu vurgulayarak, “Yağan yağmurların etkisiyle sayıları azaldı ancak meralarda hala yoğun bir şekilde görünüyorlar. Ekili alanlara ve çayırlara zarar vereceklerinden endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.