Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında

Kaynak: İHA
Muş’ta çekirge istilası: Ekili alanlar risk altında

Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarını kaplayarak Muş Ovası'na doğru ilerliyor.

Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin tarım alanlarına zarar verme endişesi yaşıyor.

Özellikle sarp ve dağlık bölgeler ile kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, bölge halkını tedirgin ediyor.

Her yıl bu mevsimde ortaya çıkan çekirge sürülerine ilişkin açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı bir tür olduğunu vurgulayarak, “Yağan yağmurların etkisiyle sayıları azaldı ancak meralarda hala yoğun bir şekilde görünüyorlar. Ekili alanlara ve çayırlara zarar vereceklerinden endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

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