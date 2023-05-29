Muş’ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı

Muş'ta yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Kırköy Beldesi'nde bir derenin taşması sonucunda 35 ev ve birçok ahır hasar gördü.

Muş’ta dere taştı: 35 ev hasar gördü, bir köprü yıkıldı

Ayrıca bir köprünün tamamen yıkıldığı bölgede 5 araç da sel sularından zarar gördü.

Muş'un Kırköy Beldesi'nde bulunan Kırgız Deresi, şiddetli yağışlar sonucunda yüksek debiye ulaştı ve derenin taşmasıyla sel oluştu. Sel suları, bir köprünün tamamen yıkılmasına ve 35 ev ile birçok ahırın hasar görmesine sebep oldu. Ayrıca dere sularının taşıdığı çamur tarım arazilerini kapladı. Kırköy Belediyesi'ne ait 5 araç da sel sularından zarar gördü.

AFAD, itfaiye, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgeye sevk edilerek geniş çaplı temizleme çalışmalarına başladı. Vatandaşlar su altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, Kırköy Belediyesi personeli de çalışmalara destek verdi.

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, sel nedeniyle 35 ev ve birçok ahır ile araçlarda hasar meydana geldiğini belirtti. Dizman, "Suyu kaldıramayan köprünün çökmesi sonucunda 5 aracımız kullanılamaz hale geldi ve 35 ev sular altında kaldı. Ciddi bir maddi zarar var ancak şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Can kaybının olmaması bizi sevindiriyor" şeklinde açıklama yaptı.

Sel suları nedeniyle 20 dönüm tarla ve meyve bahçesi zarar gören Aydın Aslan ise, "Yaylada dolu ve yağmur yağdı. Bu nedenle beldemize sel geldi ve köprümüz yıkıldı. Su köprünün yakınındaki mahallelere taştı. İki bahçem de sel nedeniyle etkilendi. 20 dönüm yonca tarlamın büyük bir kısmı sel sularının etkisiyle hasar gördü" şeklinde konuştu.

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