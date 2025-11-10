Genç Adımlar Derneğince İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen etkinliğe farklı meslek gruplarından 40 kişi katıldı.

Katılımcılar, Kale Bağlar Bölgesi'nde yürüyüş yaparak doğa ile iç içe zaman geçirdi.

Yürüyüşe katılan Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Asliye Kılıç, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün bu tür faaliyetleri desteklediği söyledi.

Projenin öneminden söz eden Kılıç, "Proje kapsamında ilk rotalarını belirlemek için arkadaşlarımızla yürüyüşler gerçekleştirdik. Sosyal anlamda çok değerli faaliyetler düzenleyen arkadaşlarımızın emeği takdire şayandır. Etkinlikte her kesimden ve gruptan katılımcılar yer almakta olup, projenin ilimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan ise "Amacımız sadece yürümek değil, Muş'un doğasını ve güzelliklerini herkesin tanımasını sağlamak, şehrimizin turizmine katkı sunmak, gençlerin enerjisini üretime, spora ve doğaya yönlendirmek. Yediden yetmişe herkese sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu proje sadece bir yürüyüş değil, birlikte hareket etmenin, üretmenin ve paylaşmanın bir yolculuğudur." diye konuştu.