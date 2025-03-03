Muş'ta doğaseverler, karla kaplı doğanın keyfini çıkardı

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik, katılımcıların 10 kilometrelik parkuru tamamlamasıyla sona erdi.

Yürüyüş, karla kaplı vadiler ve dik kayalıklar arasında ilerleyen doğaseverlere eşsiz manzaralar sundu.

Katılımcılar, doğanın sunduğu güzellikleri keşfederken, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından büyük bir destek buldular. Molalarda ise müzik dinletileriyle eğlenceli anlar yaşandı; grup üyeleri şarkılar söyleyip halay çekerek birlikteliği kutladılar.

Etkinliğe katılan Zeynep Poyraz, kanyonun farklı mevsimlerdeki güzelliklerine dikkat çekerek, doğa yürüyüşlerinin insan sağlığına olan faydalarına vurgu yaptı.

Poyraz, "Kızılağaç Kanyonu, her mevsimde farklı bir güzellik sunuyor. Bu tür yürüyüşler, hem bedenimize hem de ruhumuza iyi geliyor. Biz de bugün burada doğayla iç içe bir etkinlik düzenledik ve çok keyif aldık. Amacımız Muş'un turizm potansiyelini artırmak, bölgedeki doğal güzellikleri daha fazla kişiye tanıtmak" dedi.