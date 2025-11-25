Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası tarafından "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.A. isimli hükümlünün Muş merkezde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak işlemlere başlandı.