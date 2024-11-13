Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Bulanık ilçesinde stant açtı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Bulanık Meslek Yüksekokulunda açtıkları stantta 196 öğrenciyi bilgilendirdi. Düzenlenen etkinlikte, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere; dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve KADES hakkında çeşitli bilgiler verildi.

Öğrencilere defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem, silgi seti ve grafik resim tekniği ile hazırlanan kişiye özel isim yazılı kaligrafi kâğıtları da hediye edildi.

Ayrıca, bilgilendirme standı sonrasında gençlerle masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Okullarda kurulan bilgilendirme standı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz; üniversite öğrencilerinin terör örgütleri faaliyetlerinden uzak tutulmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) kapsamında "El Elele Güvenli Geleceğe" projesi adı altında; Bulanık MYO'da bilgilendirme ve stant çalışması dahilinde öğrencilere hediye olarak; defter, tükenmez kalem, broşür, bez çanta, uçlu kalem silgi set, grafik resim tekniği ile kişiye özel isim yazılı kaligrafi kağıdı hediye edilmiş, toplam da 196 kişiye ulaşılmıştır. Bilgilendirme standı sonrasında gençlerle masa tenisi etkinliği gerçekleştirilerek aidiyet duygusu ve birlik beraberliğin önemi vurgulanmıştır" denildi.