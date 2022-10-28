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Muş'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 513 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"nun başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:17
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Muş'ta Eren Abluka Sonbahar Kış 6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı

Muş'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek" amacıyla Muş Şenyayla'da operasyonun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun Muş İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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