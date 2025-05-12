Muş’ta fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Kaynak: İHA
Muş’ta fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, ağaçları da kökünden söktü.

Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, ağaçları da kökünden söktü.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Haksever köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Bazı evlerin çatılarının metrelerce uzağa savrulduğu görüldü. Olayın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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