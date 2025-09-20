Muş’ta gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "İç Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında kent genelindeki gölet ve barajlara 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen aynalı ve pullu sazan yavruları İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Daha sonra 1 milyon adet yavru sazan, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları ile Yaygın, Kayalısu, Hamurpet, Karakuyu, Korkut ve Malazgirt göletlerine salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necat Gönç, balıklandırma çalışmalarının sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığını belirterek, "Bakanlığımızın yürüttüğü proje kapsamında Elazığ'dan temin edilen 1 milyon adet aynalı ve pullu sazan yavrusunu ilimizdeki baraj ve göletlere bıraktık. Amacımız, su kaynaklarımızda balık popülasyonunu artırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı proteine erişimini kolaylaştırmaktır. Bırakılan balıklar birkaç yıl içinde avlanabilir boya ulaşacak ve hem bölge ekonomisine hem de balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Muş’ta gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Muş’ta gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Son Haberler
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Özgür Özel A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı
Muğla ağaçsız kaldı
Muğla ağaçsız kaldı
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
İstanbul Havalimanı binlerce gençle dolup taştı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!
Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!