Muş’ta gölet ve barajlara 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen aynalı ve pullu sazan yavruları İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Daha sonra 1 milyon adet yavru sazan, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajları ile Yaygın, Kayalısu, Hamurpet, Karakuyu, Korkut ve Malazgirt göletlerine salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necat Gönç, balıklandırma çalışmalarının sürdürülebilir balıkçılık açısından önem taşıdığını belirterek, "Bakanlığımızın yürüttüğü proje kapsamında Elazığ'dan temin edilen 1 milyon adet aynalı ve pullu sazan yavrusunu ilimizdeki baraj ve göletlere bıraktık. Amacımız, su kaynaklarımızda balık popülasyonunu artırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı proteine erişimini kolaylaştırmaktır. Bırakılan balıklar birkaç yıl içinde avlanabilir boya ulaşacak ve hem bölge ekonomisine hem de balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır" dedi.