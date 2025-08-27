Muş’ta hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Aynı yöne seyreden otomobil, hemzemin geçitten geçmek üzere olan kamyonete arkadan çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw525720-01.jpg

