Muş’ta iki katlı evde çıkan yangında yatalak hasta yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Muş’ta 2 katlı müstakil evde çıkan yangında yatalak hasta olduğu belirtilen ev sahibi Kutbettin Bursal (71), yaşamını yitirdi.

Yangın saat 23.00 sıralarında merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde 2 katlı müstakil bir evde başladı. Evde tek başına yaşayan ve yatalak olduğu ifade edilen Kutbettin Bursal’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eve giren itfaiye görevlileri, Bursal’ı yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bursal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursal’ın çocukları büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının ayrı evde kaldığı ve gündüzleri gelerek babalarının ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi. Evdeki incelemenin ardından Bursal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

