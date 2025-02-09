Muş’ta kaçak avcılara ceza yağdı: 90 Bin TL ödeyecekler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta kaçak avcılara ceza yağdı: 90 Bin TL ödeyecekler

Muş’ta av koruma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiye toplam 90 bin 582 TL ceza uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü av koruma ekipleri, 7 Şubat'ta yaban hayvanlarını yemleme çalışmaları için yem üretim tesisine giderken Derecik genel avlağı sınırları içerisinde yer alan Tekyol köyü kırsalında 2 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

musta-kacak-avcilara-ceza-yagdi-90-bin-tl-odeyecekler-yenicag-3.jpg

Yapılan kontrollerde sınırlandırılmamış 2 adet av tüfeği, avlanmış 8 adet kınalı keklik ve 3 adet yaban tavşanına el konuldu.

musta-kacak-avcilara-ceza-yagdi-90-bin-tl-odeyecekler-yenicag-2.jpg

Şahıslar hakkında 59 bin 182 TL idari para cezası ve 31 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 90 bin 582 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Kaçak avlanmaya geçit yokKaçak avlanmaya geçit yok

musta-kacak-avcilara-ceza-yagdi-90-bin-tl-odeyecekler-yenicag-4.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
İşte isyan edilen o pozisyon!
İşte isyan edilen o pozisyon!
Fenerbahçe tarafından ilk tepki geldi
Fenerbahçe tarafından ilk tepki geldi
Galatasaray’dan Adana Demirspor paylaşımı!
Galatasaray’dan Adana Demirspor paylaşımı!
Okan Buruk "Pozisyon penaltı olmamaya çok daha yakın"
Okan Buruk "Pozisyon penaltı olmamaya çok daha yakın"