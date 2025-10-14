Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Muş iline içi tütün doldurulmuş makaron getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda, göndericisi N.B. ve alıcısı İ.O. olan bir kargo paketinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 99 bin 300 TL olan, satışa hazır halde 39 bin 720 adet (bin 986 paket) içi tütün dolu makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli tahkikat başlatıldı.