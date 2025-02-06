Kar yağışı kent hayatını olumsuz etkiledi: 59 köy yolu ulaşıma kapandı

Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Kentte 59 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kentteki vatandaşlar, iş yerleri ve araçlarının üzerini kaplayan karları temizlerken, köylerdeki besiciler ise hayvanlarını karla kaplı alanlarda beslemek zorunda kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Muş genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Habil Toplu ise "Muş'ta beklediğimiz kar yağdı. Muş'un gerçek karı yağıyor şu anda. Doğamız için tarım için bu kar çok faydalı. Besicilerimiz için biraz zahmetli olacaktır. Bu kar yağışı tarlalarımız için berekettir" şeklinde konuştu.