Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Muş'ta Dağdibi köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Ali Can Gülsün ve Faruk Gülsün'e ait ağılda bulunan koyunlara sabah karşı kurtlar saldırdı.

Muş'un Hasköy ilçesinde ağıla giren kurtlar 50 koyunu telef etti.

Dağdibi köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Ali Can Gülsün ve Faruk Gülsün'e ait ağılda bulunan koyunlara sabah karşı kurtlar saldırdı. Kurtlar 50 gebe koyunu telef ederken, 40 gebe koyun da yaralandı.

Koyunları telef olan Faruk Gülsün zararının büyük olduğunu belirterek, "Bugün sabaha karşı ağılda bulunan koyunlarımıza kurt saldırdı. 50 koyun boğularak telef olurken 40 koyunda yaralı halde. Biz evdeydik hiç ses duymadık kurtlarda yakaladığını boğmuş. Komşumuz sabah kalkıp kendi koyunlarına yem verdiği esnada görüyor. Bize haber verdi gelip gördük, koyunlarımız telef olmuş. Bütün koyunları veresiye almıştık. Çoğu koyunlarımız gebe. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Olayı duyan Hasköy İlçe Kaymakamı İsmail Güney ve Hasköy Belediye Başkanı Cemal Orbay koyunları telef olan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Muş’ta köye inen kurtlar koyun sürüsünü telef etti

Son Haberler
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
İstanbul'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi
Trump fırtınası atlatıldı. Altın iki haftada kendine geldi
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Koç Holding 3 fabrikasını apar topar kapatıyor. Büyük umutlarla açılmıştı
Bursa’daki yangında ev kule döndü
Bursa’daki yangında ev kule döndü
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor? Uzmanlar ne diyor? Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!
İlave şeker tüketmeyi bırakıldığında vücutta neler oluyor?