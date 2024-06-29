Muş’ta koyunları otlatırken kurt ile göz göze geldi

Kaynak: İHA
Muş’ta koyunları otlatırken kurt ile göz göze geldi

Muş'un Karabey köyü Kamiş mezrası kırsalında küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban Abuzer Güngör, hayvanlarını otlattığı sırada bir kurtla göz göze geldi.

O anları cep telefonuyla kaydeden Güngör, kurdun saniyeler içinde kaybolduğunu belirtti.

Güngör, karşılaştığı kurdun kısa sürede ormanda kaybolduğunu ve hayvanlarının zarar görmediğini söyledi.

Tehlikeli bir coğrafyada hayvanlarını otlatan Güngör, sık sık yırtıcı hayvan saldırılarına maruz kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Her gün hayvanlarımı otlatmak için bu dağlara çıkarıyorum. Tehlikeli bölgelerde koyunları otlatıyoruz. Bugün yine hayvanlarımı otlatırken bir kurt ile karşılaştım ve panikledim, hayvanlarıma zarar verir diye. Daha sonra sakinleşip bu karşılaşmayı cep telefonu ile kaydettim. Bana bakan kurt, koşarak saniyeler içinde ormanda kayboldu. Kurt herhangi bir hayvanıma zarar vermedi. Muhtemelen yavrularını beslemeye çalışan dişi bir kurttu. Bölgemizde kurt sayısı oldukça fazla."

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