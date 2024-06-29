Muş’ta koyunları otlatırken kurt ile göz göze geldi

Kurt ile göz göze geldi

Karabey köyü Kamiş mezrasının kırsalında, küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlardan Abuzer Güngör, bu sürpriz karşılaşmayı yaşadı. İlk şoku üzerinden atınca, Güngör bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Kurt, saniyeler içinde ormanın derinliklerine karıştı ve çobanın hayvanları zarar görmedi.

Tehlikeli bir coğrafyada hayvancılık yapan Güngör, yırtıcı hayvanların saldırılarına zaman zaman maruz kaldıklarını ifade ederek, "Her gün hayvanlarımı otlatmak için bu dağlara çıkıyorum. Tehlikeli bölgelerde koyunları otlatıyoruz. Bugün yine hayvanlarımı otlatırken bir kurtla karşılaştım ve panikledim, hayvanlarıma zarar verir diye. Ancak daha sonra sakinleştim ve bu karşılaşmayı cep telefonumla kaydettim. Bana bakan kurt, koşarak saniyeler içinde ormanda kayboldu. Neyse ki kurt, hayvanlarıma zarar vermedi. Muhtemelen yavrularını beslemeye çalışan dişi bir kurttu. Bölgemizde kurt sayısı oldukça fazla" diye konuştu.