Muş’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

İşletme sahibi Yunus Tuğal, normalde 1 Aralık’ta başlaması gereken kış lastiği uygulamasının bu yıl mevsim şartları nedeniyle 15 Kasım’a çekildiğini belirterek, "Sezona erken başlamış olduk. Şu anda da yoğun bir şekilde lastik değişimleri başladı ve devam ediyor. Müşterilerimize randevulu bir şekilde gelip işlemlerini yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.