Muş'ta öğretmenleri taşıyan servis takla attı: Yaralılar var

Muş ilinin Malazgirt ilçesinde, Tatargazi İlkokuluna öğretmen taşıyan bir servis aracı, otoyolda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Tatargazi İlkokulu'na öğretmen taşıyan bir servis aracı, bu sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Muş'un Malazgirt İlçesi Sarıdavut köyü mevkiinde meydana geldi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden öğretmenleri taşıyan servis, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, servis şoförü ve araçta bulunan çok sayıda öğretmen yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Malazgirt ve Bulanık Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.