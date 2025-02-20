Muş'ta okullar yarın da tatil

Kaynak: DHA
Muş'ta okullar yarın da tatil

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son Haberler
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi