Muş'ta Osmanlı'dan kalan tarihi Muratpaşa Camisi restore ediliyor

AA'da yer alan haberde, Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı mimarisinin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki eşsiz vakıf eserleri arasında gösterilen ve Rojkanlı Kürd Alaaddin Paşa'nın torunu Murat Paşa tarafından 1823'te inşa ettirilen Muratpaşa Camisi, 1938 ile 1942 arasında Muş'ta vali olarak görev yapan Tevfik Sırrı Gür tarafından yıktırılmıştı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, tarihi Muratpaşa Camisi'nin restorasyon sürecine ilişkin, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli vakıf eserleri arasında gösterilen fakat 1940'lı yıllarda neredeyse yok edilen Muratpaşa Camisi'ni yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara 2014'te başladıklarını anımsattı. Ersoy, "O zaman bu kararı aldığımızda camiden geriye sadece birkaç tane taş kalmıştı. 2 Şubat 2022 tarihinde başladığımız restorasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar camimizin dış kısmının büyük çoğunluğunu tamamladık." ifadesini kullandı.

Vakıf eserinin aslına uygun olarak yapılıp bölge halkının hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy şunları kaydetti:

"Tarihimizden günümüze, kayıtlara düşmüş her eserimizi aynı hassasiyet ve titizlikle koruma altına alıyoruz. Döneminde dinamitle yıktırıldığı kayıtlara geçmiş olan Muratpaşa Camisi de onlardan biri. Hava şartlarının da izin verdiği ölçüde kısa zamanda eserimizin tamamlanması sağlanacak ve Muşlu kardeşlerimizin ibadetine sunulacak."

- Restorasyon çalışmaları

Tamamen yıkık haldeki cami için 2014'te Vakıflar Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Van Bölge Koruma Kurulunca temizlik ve kazı kararı çıkarıldı. İlk kazısı yapıldıktan sonra 2017'de de Ahlat Müzesi tarafından kazısı gerçekleştirilen eserin restorasyonuna 2 Şubat 2022'de başlandı.

Restorasyon kapsamında bugüne kadar eserin temeli atılıp beden duvarları tamamlandı, sütunlar yerleştirilerek kemerler bitirildi. Ayrıca yapının kaide bölümünün bir kısmı da tamamlandı.

Bundan sonraki süreçte de kubbeleri tamamlanarak Muratpaşa Camisi'nin ince işçiliğine geçilecek.