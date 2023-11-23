Muş’ta oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi başladı

Muş’ta kış lastiği uygulaması öncesi sürücüler oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muş’ta oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi başladı

Muş’ta havaların soğuması ve meteorolojinin yağış uyarısı yapmasının ardından oto lastiği satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illeri arasındaki Muş’ta lastikçilerin yolunu tutan sürücüler, yağışlar öncesi araçlarının lastiklerini değiştiriyor.

Yoğunluğun oluştuğu oto lastikçiler, yağışlar başlamadan sürücülerin bir an evvel lastiklerini değiştirmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Kış lastiği uygulamasının bölge için şart olduğunu söyleyen lastik ustası İbrahim Yılmaz, lastik değişim yoğunluğunun yaşandığını belirterek, “1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması ile birlikte lastikçilerde yoğunluk başladı. Kış lastiği uygulaması insanlarımızın can ve mal güvenliğini koruyor. Şu an işlerimiz başladı. Yoğunluk var. Yasaklar olmasa bile değişimin şart olduğu bir iklimde yaşıyoruz” dedi.


Bulanık’tan Muş’a gelerek aracının lastiklerini değiştiren Lütfü Göl ise kar düşmeden tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, “Doğu Anadolu’da kış mevsimi zorlu geçiyor. Yüksek kesimlere kar yağdı. Kar ovaya gelmeden tedbirimizi almak için lastikçilere gelerek lastik değişimlerimizi yaptık. Kar düşmeden tedbirimizi alıyoruz. Memleketimiz kar memleketidir” şeklinde konuştu.

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