Muş’ta otomobille çarpışan kamyonet ters döndü: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta otomobille çarpışan kamyonet ters döndü: 5 yaralı

Muş'ta otomobille çarpışarak yol kenarındaki tarlaya savrulup ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Muş'ta otomobille çarpışarak yol kenarındaki tarlaya savrulup ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Muş-Bingöl karayolu Bozbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Turan Yıldırım yönetimindeki 06 AD 6001 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cihan Algan'ın kullandığı 16 YBS 11 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrularak ters dönen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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