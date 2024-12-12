Muş'ta park halindeki otomobil alev aldı

Muş’ta park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi’ndeki Vatan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 10 PE 459 plakalı Hyundai marka otomobilde meydana geldi. Otomobil sahibi, yangını fark eder etmez durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangın sonucu otomobilde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.