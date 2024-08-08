Muş'ta piknik faciası. 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş'ta piknik faciası. 2'si çocuk 4 kişi boğuldu

Muş'ta baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi akıntıya kapılarak boğuldu. kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Göle giren 13 yaşındaki Rabia Karakaya akıntıya kapılınca diğer aile fertleri 13 yaşındaki kızı kurtarmak için suya girdi. Göle giren 18 yaşındaki Yasin, 20 yaşındaki Edanur ve 22 yaşındaki Fatma Karakaya ile 15 yaşındaki Eylül Tekin de kısa sürede suda kayboldu.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yaptığı çalışmaların ardından Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenleri bulundu. Suda boğulanların cenazeleri otopsi işlemleri tamamlanmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

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