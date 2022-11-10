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Muş’ta karla mücadele başladı! 15 santimetreye ulaştı

Muş'ta sabah başlayan yağış sonucu kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda, karla mücadele çalışması başlatıldı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:36
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Muş'ta sabah başlayan yağış sonucu kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı

Muş’ta karla mücadele başladı! 15 santimetreye ulaştı
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Kentte 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunun 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde olumsuz hava koşulları ve kar nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Etkili olan tipi ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolu kardan temizledi.

Mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladıklarını ifade eden iş makinesi operatörü Mustafa Özcan, "Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüttük. Buradan köy ve mezralara ulaşım sağlanıyor. Karla mücadelemiz devam edecek. Kış boyunca yolları açık tutmak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Kar nedeniyle yolda kaldıklarını belirten minibüs şoförü Fesih Salkım, "İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yolumuz kısa sürede açıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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