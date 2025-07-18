Muş’ta silahlı ve sopalı kavgada uyarı ateşi açıldı

Kaynak: DHA
Muş’ta silahlı ve sopalı kavgada uyarı ateşi açıldı

Muş'ta iki grup arasında silahlı- sopalı kavga çıktı. Polis havaya uyarı ateşi açtı.

Muş’ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevrede büyük panik yaşanırken, polis havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde sopa olduğu görüldü. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Polis, tarafların birbirine saldırmasını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Vatandaşların da araya girmesiyle kavga son buldu. Olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, pompalı tüfek ve sopalara el konuldu.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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