Muş’ta taziye evinde yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede taziye evinin koltuklarını ve tavanını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, taziye evinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Koltukların tamamen yandığı, tavanın çöktüğü ve binanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.