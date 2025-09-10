Muş’ta taziye evinde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde bulunan taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede taziye evinin koltuklarını ve tavanını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

aw535333-01.jpg

Yangında can kaybı yaşanmazken, taziye evinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Koltukların tamamen yandığı, tavanın çöktüğü ve binanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

