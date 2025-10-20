Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil İstasyon Caddesi üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.