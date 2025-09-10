Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Muş’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza İstasyon Caddesi Duvarbaşı Kavşağı’nda 17 ABB 037 ve 06 FDS 247 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazada hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Son Haberler
Polisan Fabrikasında kimyasal sızıntı uyarısı
Polisan Fabrikasında kimyasal sızıntı uyarısı
Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Damperi açılan kamyon can aldı
Damperi açılan kamyon can aldı
Ünlü oyuncular Kızılcık Şerbeti’nde buluşuyor
Ünlü oyuncular Kızılcık Şerbeti’nde buluşuyor
Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu
Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu