Muş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Muş'un merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde, eski acil yolu mevkiinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlardan biri 35 HC 3865, diğeri ise 35 BHU 625 plakalı otomobildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, çevrede park halindeki 49 ABE 316 ve 06 BYM 359 plakalı iki araca da çarparak ciddi hasar verdi.

Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla güvenli bir şekilde kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın detayları ve sürücülerin kimlikleri henüz belirlenmiş değil, ancak olayın nedenleri hakkında incelemeler devam ediyor.