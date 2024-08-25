Muş’ta trafik kazası. 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Muş-Bingöl Karayolu'nun Tarihi Murat Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra tedavileri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada, Hasan Özçelik (66), Muhammed Eyüp B.(9), Harun E. (15), Ziya B. (53), Tenzile E. (43), Mevlüt B. (16), Teklife B. (53) yaralandı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.