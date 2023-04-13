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Kar yağışından 30 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Nisan ayının ortasında kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulurken, 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:08
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Muş'ta yağan kar 30 köy yolunu kapattı

Kar yağışından 30 köy yolu ulaşıma kapandı
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Nisan ayının ortalarında kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

'YAZI BEKLERKEN KIŞ GELDİ'

 Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayan vatandaşlar, ‘kar köyümüzden hiç eksik olmuyor’ diyerek, küreklerle kar temizleme çalışması yaptı. Kimi vatandaş kapısının girişini, kimi vatandaş ise evinin damındaki karı kürek yardımıyla temizlerken, çocuklar ise kar topu oynadı.

Köylülerden Eşref Omur, “Köyümüzde kar hiç eksik olmuyor. Şehir merkezi ve diğer köylerde kar hiç yağmazken, bahar havası yaşanırken bizim köyümüze ise 30 santimetre kar yağmış" diye konuştu.

Besici Talha Yöndem de “20 gündür hayvanlarımı dağa çıkartıp otlatıyordum. Maalesef yaz mevsimini beklerken, kış geri geldi" dedi. 

(Kaynak: DHA)

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