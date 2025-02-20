Muş’ta yaralılara ekipler yetişti

Kaynak: İHA
Muş’ta yaralılara ekipler yetişti

Muş'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Fırtına nedeniyle düşerek yaralanan bir vatandaş için ekipler seferber oldu.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Varto ilçesine bağlı Görgü köyünde düşerek yaralanan Yıldız Akgül için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

aw396310-01.jpg

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine il özel idaresi ekipleri devreye girdi.

aw396310-02.jpg​​​​​​​

Kardan kapanan yolu ulaşıma açan ekipler, ambulansın yaralı vatandaşa ulaşılmasını sağladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Akgül, ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw396310-03.jpg

Son Haberler
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Ölümler peş peşe geliyor. Kabus büyüyor!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Hamile eşini sokak ortasında vurdu!
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
CHP'li bir eski belediye başkanı hakkında daha hapis istemi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi
Zabıta okul kantinlerini denetlendi