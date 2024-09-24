Muş’ta zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaynak: İHA
Muş’ta zincirleme kaza: 10 yaralı

Muş'ta minibüs, traktör ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Muş merkeze bağlı Durugöze köy yakınlarında meydana geldi. Medeni Işık yönetimindeki 49 AY 602 plakalı hafif ticari araç, Alaatin Akdeniz'in kullandığı 49 AN 516 traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile köyden Muş'a buğday taşıyan traktör yola devrildi.

Kazanın gerçekleştiği anda hemen arkadan gelen Abuzer Çakır idaresindeki 49 J 1181 plakalı minibüs ise yola devrilen buğday yüklü traktöre çarparak tarlaya girdi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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