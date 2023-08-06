Mustafa Balbay: Mehmet Şimşek bir yıl içinde görevden alınır

Cumhuriyet Gazetesinden Beste Çelik'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 9,49 olarak açıklasa da pek çok kuruluş ve kaynak açıklanan oranların gerçek olmadığı görüşünde. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düşük enflasyon için 1 yıl sonrasını işaret ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu düşüşün daha erken olacağını düşünüyor.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Bakan Şimşek’in TÜİK’e olan yaklaşımını Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi. Balbay, Şimşek’in 1 yıl içinde görevden ayrılacağını söyledi.

“MEHMET ŞİMŞEK RAKAMLARIN SAĞLIKLI OLMADIĞINI GÖRDÜ”

“Mehmet Şimşek’i önümüzdeki dönem çok konuşacağız diyerek” sözlerine başlayan Balbay, “Gelinen noktada Mehmet Şimşek’in bir anlamda, hükümetin bu halka IMF gibi davranan bir tutumla yola çıktığını görüyoruz. Hiçbirimiz tekrar IMF’nin programlarına teslim olmayı istemez ama o programda bile bir hedef vardı, sıkılacak kemerler vardı, rakamlar açıklanırdı. Devletin pek çok rakamına uluslararası alanda ne yazık ki güven yok.

Mehmet Şimşek’in bu planları yaparken rakamların sağlıklı olmadığını gördü. Bunun üzerine bu rakamları belirleme noktasında en sorunlu yer dolarak TÜİK’in rakamlarını gerçekçi bulmadığını, bir süredir de bunu kafasında bir yere oturtmaya çalıştığının haberini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLERLEYEN GÜNLERDE BİR ÇATIŞMA BEKLİYORUM”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek arasında bir görüş ayrıığı yaşandığının altını çizen Balbay, “Mehmet Şimşek 2024 yılı ortasında bir nebze önümüzü göreceğiz ve enflasyon düşecek diyor. Erdoğan ise 2024 yılı başında rahatlamaya başlayacağız diyor çünkü yerel seçim var. Erdoğan yerel seçimden birkaç ay önce bir anlamda rahatlamanın hissedilmesini ve devamında da seçimlerin kazanılmasını arzu ediyor.

Mehmet Şimşek de en erken 1 yıl sonra sonuç alabileceğimiz bir döneme girdik diyor, bu bir çatışma bence. Şu anda Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ağırlığıyla batıdan para alamıyor. Sizin kültürünüzle ekonomiye bakan bir kişiyi bu işin başına atadım dedi Erdoğan ve Mehmet Şimşek şu an fiilen IMF temsilcisi. Ben ilerleyen günlerde bir çatışma bekliyorum” dedi.

“1 YIL İÇİNDE MEHMET ŞİMŞEK GÖREVDEN AYRILIR”

İlerleyen günlerde bakanlık koltuğunda değişiklik yaşanabileceğine dikkat çeken Balbay, “Mehmet Şimşek’in kafasındaki planı ugulayamadığını biliyorum. Mehmet Şimşek’in bir yıl içinde görevden ayrılır. Ekonomi diyelim ki istenildiği gibi olmadı ve Şimşek’in kabul etmediği bir karar geldiğinde Şimşek ayrıldığı zaman Erdoğan ‘yapamadı’ diyecek.

Hacı yatmaz gibi Erdoğan hariç herkes suçlu. Ekonomide o yüzden şu anda böyle bir yol kurdu, Erdoğan’ın AKP’lilere anlatacağı bir süreç gelişiyor” ifadelerini kullandı.