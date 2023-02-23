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Mustafa Ceceli'nin jesti depremzede aileyi duygulandırdı

Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için kolları sıvayan isimlerden biri olan şarkıcı Mustafa Ceceli, Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmuştu. Ünlü isim, son olarak depremzede bir aile için yaptığı jestle adından söz ettirdi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:31
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Mustafa Ceceli depremzede aileye yaptığı jestle duygulandırdı

Mustafa Ceceli'nin jesti depremzede aileyi duygulandırdı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.

 

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaketler sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Ceceli oldu.

Haluk Levent'in açıkladığı üzere daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunan Ceceli, şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jestle gündeme geldi.

Bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen şarkıcı, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti. Ünlü ismin bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

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