Mustafa Cemiloğlu Kırım’ın kurtuluşu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti

İstanbul’da Kültür Ocağı Vakfı’nın (KOCAV) düzenlediği programda Kırım Tatarları’nın lideri Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu, Kırım, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türk dünyası hakkında açıklamalarda bulundu. Programa Cemiloğlu’nun yanı sıra KOCAV Başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve vatandaşlar katıldı. Program, vakfın tanıtım videosuyla başladı.

KOCAV BAŞKANI ÜREY’DEN CEMİLOĞLU’NA ÖVGÜ

KOCAV Başkanı Ali Ürey, programda yaptığı konuşmada Mustafa Cemiloğlu’nu Türk dünyasının önemli bir lideri olarak tanımladı. Ürey, “Salonda bulunan ve yaşı 50’nin üzerinde olan herkes Mustafa Cemiloğlu’nu tanır. 70’li yılların sonunda biz Sovyetler’den gelen haberleri günü gününe takip ederdik. Kırım Türklerinin lideri olan Mustafa Cemiloğlu açlık grevindeydi. 50, 40, 35, 30 kiloya düşmüştü ve öldü diye haber geldi. Biz Türkiye’de onun gıyabi cenaze namazları kıldık. Onun mücadelesi ile mücadele etmeye Sovyetler’in ömrü yetmedi. Hakkında gıyabi cenaze namazları kıldığımız Mustafa Cemiloğlu aramızda ama çok şükür Sovyetler tarih oldu. Mustafa Cemiloğlu sadece Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin sesi veya lideri değil; o dünya Türklüğünün tarihe mal olmuş şahsiyetlerinden biridir. O, Doğu Türkistan’ın İsa Yusuf Alptekin’idir. O Azerbaycan’ın Mehmed Emin Resulzade’si, Elçibey’idir. Onu sadece Kırım’ın sınırları içerisine hapsetmek Türklüğe ve Mustafa Cemiloğlu’na haksızlık olur. Biz onu bugün sadece Kırım halkının vicdanı ve sesi olarak değil, Türk dünyasının, Türklüğün önemli bir lideri olarak ağırlıyoruz” dedi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE ERDOĞAN VURGUSU

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Cemiloğlu, savaşın bin 149’uncu gününde olduğunu belirtti. Rusya’nın kayıplarını sıralayan Cemiloğlu, “Rusya’nın televizyonlarında yayınladığı yayınlara göre onlar Kiev’i 3 günde ele geçireceklerdi. Bir hafta içerisinde Ukrayna’yı tamamen işgal edeceklerdi. Bugün bu savaşın bin 149. günüdür. Rusyaların kaybı 936 bin ölü ve yaralı. 11 bine yakın tankları imha edildi. 700’e yakın uçakları ve helikopterleri, 28 gemi imha edildi. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bu topraklardaki en kanlı savaş” diye konuştu.

Cemiloğlu, 1994’te Ukrayna’nın nükleer silahlardan vazgeçtiği anlaşmayı hatırlatarak, “Bu anlaşmaya göre biz nükleer silahtan vazgeçtik. O zamanlarda Ukrayna’da 1200 nükleer bombalar varmış. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa ve bütün nükleer silahlı devletler bizim toprak bütünlüğümüzün ve bağımsızlığımızın garantörü olacaktı. Birisi, işgalci oldu ve topraklarımıza girdi. Peki siz diğer ülkeler vazifenizi niye yerine getirmediniz? Sizin sözünüzü tutmamanız neticesinde biz kaç trilyonlar kaybettik? Kim ödeyecek bunu? Buna da cevap yok” dedi.

Ukrayna’nın ABD desteğinden yoksun kalması durumunda zor durumda kalacağını ifade eden Cemiloğlu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin Türkiye ziyaretine dikkat çekti. Cemiloğlu, “Şubat ayının sonlarında Ukrayna Cumhurbaşkanı, ABD’ye ziyareti oldu. Trump ile görüştü. O görüşmede skandal oldu. Bunun sebebi de Trump’un yardımcısının aptal davranışlarıydı. Zelensky Kiev’e çok üzgün geldi. Ondan sonra Türkiye ziyaretinde onun nasıl karşılandığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın şemsiye tutması, Ukraynalılara tesir etti. ‘Kırım’ı zor durumdan kurtaracak kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır’ derler” ifadelerini kullandı.

CEMİLOĞLU’NA EBRU TABLO HEDİYESİ

Program sonunda Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’na ebru tablo hediye edildi. 1943’te Kırım Tatar halkının Sovyetler Birliği tarafından sürgün edildiği dönemde Özbekistan’da doğan Cemiloğlu, genç yaşta Sovyet rejimine karşı pasif direnişle mücadelesine başladı. Defalarca tutuklanan ve baskılara maruz kalan Cemiloğlu, Sovyetler’in çöküşünden sonra Ukrayna Parlamentosu’nda milletvekilliği yaptı. Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ve birçok uluslararası ödül alan Cemiloğlu, uzun yıllar Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı görevini sürdürdü.