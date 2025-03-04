Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçının hakemine olay sözler: Futbolu bilmiyorsun

Karşılaşma sonrası hakem Ozan Ergün’ün performansı tepki çeken ayrıntılardan biri oldu. Eski hakem Mustafa Çulcu, yaptığı değerlendirmede hakem Ergün’ün çalığı faullerin yarısının faul olmadığını söyledi. Çucu, Süper Lig’de 15’inci defa maç yöneten Ergün’ün faulle futbolun doğasında olan temaslar arasındaki farkı bilmediğini söyledi.

Çulcu, Ergün’ün futbolu bilmediğini belirterek maçtaki tek kritik pozisyonda ise kararı VAR’a bıraktığını vurguladı.

Mustafa Öulcu, Sabah’ta yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Hakem Ozan Ergün boylu poslu, iyi bir fiziği ve sakin yapısı olan bir hakem. Ligde 15'inci, Trabzonspor'un ise 2. maçına çıktı. Atama trafiğine bakıldığında şans bulduğu, büyük destek gördüğü bir gerçek. Zamanla daha iyi olacaktır.

En üst ligde düdük çalan bir hakemsin, lakin futbolun ruhunu teşkil eden faul ve fena hareketleri (12. kural), yani futbolu bilmiyorsun. Futbolun doğasında olan temaslarla faulü ayırt edemiyorsun. Çaldığın 24 faulün yarısı faul değil. Uzatmanın son dakikasında tek kritik pozisyon oldu, o da VAR'dan geldi.

Lundstram'ın açık olan sol eline gelen top net penaltı. Ülke hakemliğimizin klasik VAR'a yaslanarak maç yönetme yapısı devam ediyor. Genç hakem neslinin, yetişme ve hakemlik kültürü maalesef bu doğrultuda hızla devam ediyor. UEFA, VAR'a yaslanan hakem istemezken bizde ise VAR ile var olan hakem kabul görüyor.”