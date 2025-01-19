Mustafa Dalcı "Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu"

Kaynak: DHA
Mustafa Dalcı "Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu"

Trendyol Süper Lig’in 20’nci haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe’ye ikinci yarıda yediği gollerle 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı karşılaşmayı değerlendirdi.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA DENGELER DEĞİŞTİ"

Mustafa Dalcı, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, “İlk yarı bir pozisyon hariç çok dengeliydi. İkinci yarıya da çok dengeli başladık. Fenerbahçe’nin hücum opsiyonlarını çok iyi biliyorduk. Onlara organizasyon şansı vermemiştik. Bunlar da oldu. Kırmızı karta kadar her şey çok doğruydu. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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