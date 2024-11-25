Mustafa Denizli Türk futbolunun gelişmesi için reçeteyi verdi

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Türk futbolundaki sorunlara dair önemli açıklamalar yaptı. HT Spor'da konuşan Denizli, 3 konuya dikkat çekti.

İlk olarak Türkiye'de uygulanan yabancı kuralına değinen Mustafa Denizli, ülkedeki yabancı futbolcu sayısının çok fazla olduğunu belirtti.

Kulüplerin borçlarının altınız çizen tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de kulüplerin borçları açıklandı. 4 kulübün 47 milyar TL borcu var. Bunları kapatacaksın ve daha güçlü kadrolar yapacaksın. Türkiye her şeyi yanlış yapıyor. Yabancı transferinde de büyük zaafiyet var. Kriteri olmayan bir yabancı transferi olmaz" dedi.

“GENÇLERİN FUTBOLA İLGİSİ KAYBOLUYOR”

14 yabancı nedeniyle Türkiye'deki gençlerin futbola ilgisinin kaybolmaya başladığını dile getiren Denizli, "Milli takımda oynayan futbolcuların bir kısmı kendi takımında oynamıyor. Genç futbolcular önüm kapalı diyor. Böyle bir transfer politikası olan ülkede gençlerin umudu azalmaya başlar. Türk futbolunun büyük başarılar kazandığı dönemdeki yabancı sayısının 3 olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN GÖZDEN GEÇİRMESİ LAZIM"

Yabancı kuralarına kriter getirilmesi gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Türkiye'deki yabancı oyuncu çok fazla bunu federasyonun gözden geçirmesi lazım. Buna bir kriter getirin. 6-7 tane kaliteli kriter ve yaş çizgisi koyduğun zaman bu harcadığın bütçenin biraz düşüğüne oyuncu alırsın" şeklinde konuştu.

5 futbolcu değişikliği hakkının da gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Mustafa Denizli, mevcut kuralın maç temposunu düşürdüğünü belirterek "Futbol süreklilik isteyen bir oyundur" dedi.

YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI

Son olarak yabancı hakem konusuna değinen Mustafa Denizli, "Bu ülkeye kim yabancı hakem gelsin diyorsa futbolla hiçbir ilgisi hatta vicdanla ilgisi olmayan insanlardır. Federasyon da takip ettiği bütün alt yapı üst yapı tüm grupları değerlendiren gruplar var. MHK'den birçoğu rahatsız birçoğu da düzgün insan olduğunu söylüyor. Hakemlerin üstüne bu kadar konuşup bu kadar üzerlerine spekülasyon yaparsan bunlardan randıman alman mümkün değil" diyerek sözlerini noktaladı.