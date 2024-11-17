Mustafa Denizli’den çarpıcı yorum: Kerem’in penaltıyı kullanmaması gerekirdi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile golsüz berabere kaldı. Milli Takım, grup lideri olarak A Ligi’ne çıkma şansını son maça bırakırken, play off oynamayı garantiledi. Milli takım, Salı günü deplasmanda Karadağ’ı mağlup etmesi durumunda Galler-İzlanda maçının sonucuna bakmadan grup lideri olarak Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselecek.

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri Kerem Aktürkoğlu’nun kaçan penaltısı oldu. Maçın son anlarda kaçan penaltı nedeniyle hem golcü oyuncu hem de taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu’nun kaçan penaltısını bir yorum da Mustafa Denizli’den geldi. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden biri olan Denizli, maç sonrası HT Spor’da yaptığı değerlendirmede Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıyı kullanmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tartışmasız bu grubun en iyi takımı olduğunu aktaran Mustafa Denizli, "Grup birinciliğini garantiledik diyebiliriz. Bu grupta matematik ön plana çıkmaz. Bu şartlar bizi grup birincisi yapar. Tartışmamız gereken şey; biz niye B Grubu'ndayız? Türkiye'nin C'ye gitmesi anormal bir hadiseydi. Türkiye, Avrupa futbolunda 16 içinde yer almıyorsa tartışmamız gereken şey o" ifadelerini kullandı.

"BU GALLER HAFIZAMIZDAKİ GALLER DEĞİL”

Galler'in sıradan bir takım olduğunu savunan Mustafa Denizli, "Bu Galler hafızamızdaki Galler değil. Galler bir ara hem Premier Lig'de hem milli takımda çok ciddi başarılı futbolcular barındıran bir takımdı. Türk futbol kamuoyuna sorsan "Şu andaki Galler takımından kimi beğeniyorsun?" diye, bir tane isim sayamaz. Ryan Giggs, İngiltere'de yıllarca Manchester United'ın sembolü olmuş bir isimdi. Olmazsa olmaz dediğimiz bir isim yok" şeklinde konuştu.

"KEREM'İN KULLANMAMASI LAZIMDI"

Maçın 89. dakikasında penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Kerem'in Benfica ve milli takımda iyi bir grafiği var. Takımın en golcüsü hüviyetinde şu anda. Penaltıyı kullanma özgüvenini kendinde gördü. Kritik bir pozisyonda penaltı kaçtıktan sonra senin gol yemeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Bu arada bir gol yesen gruptan lider çıkma şansın da son derece düşük olur. Böyle bir tabloda Kerem'in kullanmaması lazımdı" dedi.