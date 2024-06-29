Mustafa Destici: İlanihaye Suriye'yle düşman olacak değiliz

Suriye'yle düşman olacak değiliz

Memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde traktör kullanan, biçerdöverle buğday hasadı yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, üreticilere baklava ikram etti.

Mustafa Destici, bir gazetecinin Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed'in "Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu" söylediğini hatırlatarak yönelttiği soru üzerine, şu yanıtı verdi:

“EBEDİ DÜŞMANLIK OLMUYOR”

"Devletler arasında ebedi dostluklar ya da ebedi düşmanlıklar olmuyor. Dönem dönem savaş halinde olduğunuz ülkelerle belli yıllar sonra daha farklı ikili ilişkiler içine girebiliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olan ülkeler var. O dönemlerde savaşan ülkeler bugün dost ilişkiler içindeler ya da bizim Yunanistan'la savaşlarımız oldu, Rusya'yla savaşlarımız oldu. Bugün ikili ilişkilerinizi normalleştirebiliyorsunuz.

“SURİYE’YLE DÜŞMAN OLACAK DEĞİLİZ”

İlanihaye Suriye'yle düşman olacak değiliz. Suriye nüfusunun tamamına yakını Müslümanlardan oluşuyor. Türkiye'nin bir an önce Suriye ile normalleşmesi gerekiyor. Bunun aciliyet olan noktaları da var. Mülteciler konusu. Mültecilerin geri gönderilmesi için Suriye hükümetiyle görüşme, anlaşma ve bu konuda mutabık kalma çok önemli. Bizim için bunlar mutlaka gerekiyor. İkincisi, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurdurma çabası var. Amerika Birleşik Devletleri'nin orada kendi özel kuvvetleri CENTCOM, terör örgütünü, PKK/PYD/YPG'yi koruyor kolluyor, büyütüyor. Bunu da orada bitirmek için yine sizin Suriye hükümetiyle normalleşmeniz lazım. Türkiye'nin orada da bir ortak harekat alanı belirlemesi lazım. Üçüncüsü de bölgedeki savaşın sona ermesi ve huzurun gelmesi için de yine Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de artık suların durulması, iç savaşın sona ermesi için Türkiye'yle normalleşme gerekiyor. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak bugün değil biz başından itibaren Suriye hükümetiyle ilişkilerin kopmaması noktasında evet belli farklı düşünmeyebilirsiniz, sertlikler olabilir ama kopmaması gerektiğini her zaman ifade etmiştik."