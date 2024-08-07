Mustafa Destici: Irak kapattı Türkiye'de açık

Kaynak: AA
Mustafa Destici: Irak kapattı Türkiye'de açık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün İran'ın varlığına ve toprak bütünlüğüne yönelen hamlelerin Türkiye'yi de içine alan büyük bir yıkım planının parçası olduğunu da görmek mecburiyetindeyiz ya da göz ardı edemeyiz." dedi.

"Irak kapattı Türkiye'de açık"

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan milli sporcuların Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı temsil etmek adına büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, madalya alan, almayan tüm sporculara şükranlarını sundu.

Destici, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Irak'ta bir partinin kapatıldığını belirtti. Destici, şunları kaydetti:

"Kapatılan partinin yasaklı PKK'ya bağlı olduğu ve Irak'ta yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği' söylendi. Mart ayında bizim hükümetimizden üst düzey bir heyetin Irak'ı ziyaret etmesinin ardından, Bağdat yönetimi terör örgütü PKK'yı resmen güvenliğine tehdit olarak tanımladıklarını ve ülkede yasaklı bir örgüt olarak sınıflandırdıklarını ilan etti. Irak, PKK'nın partilerini kapatıyor hem de Türkiye'den giden bir heyetin ziyaretinden sonra. Ama Türkiye'de PKK'nın partileri açık. Türkiye'de, PKK'nın partileri Meclis'te, Türkiye'de PKK'nın partilerine hazineden yüz milyonlarca lira para veriliyor. Türkiye'de PKK'nın partileri, belediyeler yönetiyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Irak'ın kapattığı yerde Türkiye'de bunların esamesi okunmamalıdır."

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