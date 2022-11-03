Mustafa Destici Fox TV’de ne dedi? Mustafa Destici kimdir?

İlker Karagöz’un Fox Tv ekranlarında sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi. Mustafa Destici TÜİK rakamlarından döviz kuruna değin pek çok konuda konuştu.

‘’TÜİK’İN RAKAMLARINI GERÇEKÇİ BULUYOUM’’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin değerlendirmelerinden biri de TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlardı. Destici, ‘’Ben TÜİK’in rakamlarını gerçekçi buluyorum’’ şeklinde konuştu.

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’de doğdu.

Liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Destici, 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve 1993 yılına kadar öğretmenlik yaptı. Sonrasında ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı.

1993 yılında Malatya, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Akademik göreve başladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi oldu ve 2000 yılında kadar Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünde Akademisyen olarak görev yaptı.

Mustafa Destici, 1978 yılında Ülkü Ocakları'nda göreve başladı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra kurulan ilk Ülkücü Gençlik Teşkilatı olan "Gençlik Kültür Sanat Ocakları"nın Kurucu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Mustafa Destici, 15 Nisan 2007'de yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kurultay'da eski Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun isteği ile 17 yıllık memuriyet hayatından istifa ederek, Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyeliğine seçilerek, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Mustafa Destici 3 Temmuz 2011 tarihinde 4.Olağanüstü kurultayda Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi.

Mustafa Destici, AK Parti 27. dönem Ankara milletvekili adayı olarak gösterilmiştir

12 Temmuz 2015 tarihinde yapılan kurultayda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı seçildi.